شكرا لبحثكم عن خبر بن دغر نقل البنك الى عدن ومعين دمّر العملة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الصحفي المعروف سامي حروبي ان معين عبدالملك تسبب بدمار العملة المحلية بعد ان قام رئيس الوزراء السابق د. احمد عبيد بن دغر بنقل البنك المركزي الى عدن .

وقال حروبي ان جميع ماحققه بن دغر من إنجازات دمرها معين عبدالملك في حين ان بن دغر تم الانتفاض ضده في حين لم تحرك ذات الأطراف ساكنا حيال معين عبدالملك.

وأضاف بالقول :"

بن دغر نقل البنك إلى عدن ومعين دمر العملة. بن دغر اسس لبوابات الاتصالات في عدن والجنوب ومعين دمرها. بن دغر ارتفعت اجور مرتبات الجيش والأمن وكانت منتظمة بالرغم أن البنك كان في بداية نقلة وتأسيسه ومعين وقّف الرواتب. بن دغر في عهده أسست كهرباء بترومسيلة في عدن (محطة الرئيس هادي ) ومعين لم يستطع حتى تشغيلها أو بالاصح لا يريد تشغيلها. بن دغر كرّس كل إهتمامه لعدن ومعين كرس كل إهتمامه لتدمير عدن. وأخيرًا بن دغر حاربناه وطردناه نحن الجنوبيين ومعين نحميه نحن الجنوبيين