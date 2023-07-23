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دعم حضرمي للمحافظ بن ماضي

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يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين بمديرية ( أحور ) ظهر اليوم السبت من القاء القبض على قاتل الشاب ناصر خيران ويدعى (ي,ح,أ ) بعد أن أطلق عليه الرصاص وارداه قتيلا في
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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