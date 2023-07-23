شكرا لبحثكم عن خبر دعم حضرمي للمحافظ بن ماضي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين بمديرية ( أحور ) ظهر اليوم السبت من القاء القبض على قاتل الشاب ناصر خيران ويدعى (ي,ح,أ ) بعد أن أطلق عليه الرصاص وارداه قتيلا في

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