شكرا لبحثكم عن خبر أمن مأرب يكشف إحباط مخطط لإغتيال اللواء سلطان العرادة صبيحة عيد الأضحى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت شرطة محافظة مأرب تفاصيل احباط عمل إرهابي حوثي صبيحة عيد الأضحى المبارك كان يستهدف اغتيال عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة ، بعبوات ناسفة شديدة الانفجار جرى تركيبها لتفجرها عن بعد .

ونشر الإعلام الأمني بمحافظة مأرب فيلماً كشفت من خلاله عن "نجاح الأجهزة الأمنية بالمحافظة في إحباط مخطط إرهابي إيراني بأدوات حوثية لاستهداف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة". واستعرض الفيلم اعترافات زعيم الخلية الإرهابية والأشخاص المتورطين في استقطابه وتجنيده، بالإضافة إلى كيفية تلقيه تدريبات على أيادي خبراء إيرانيين من أجل تنفيذ المهمة.

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