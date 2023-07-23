شكرا لبحثكم عن خبر احتجاجات في المعلا تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن، مساء امس احتجاجات شعبية غاضبة وقطع للطرقات، نددت بانقطاع التيار الكهربائي.

وخرج العشرات من السكان إلى شوارع المديرية للتنديد بانقطاع الكهرباء وتدهور الخدمات بشكل عام.

ووفقاً للمصادر، قام المحتجون بقطع الخط الدائري بمنطقة الشيخ اسحاق بعد إضرام النار في الإطارات التالفة .