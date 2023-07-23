شكرا لبحثكم عن خبر العليمي يستنكر حادثة مقتل مسؤول برنامج الغذاء العالمي ويشيد بدور الأجهزة الأمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اشاد عضو المجلس الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي بدور الاجهزة الامنية في تعز مستنكرا حادثة مقتل مسؤول في برنامج الغذاء العالمي.

واضاف على تويتر: "‏اتقدم بأصدق التعازي لأسرة الفقيد مؤيد حميدتي من منظمة الغذاء العالمية والذي اغتيل في مدينة التربة بمحافظة تعز يوم أمس ولبرنامج الغذاء العالمي والأمم المتحدة ولأخواننا في الاردن الشقيق وكل محبي الفقيد.

وأدين بأشد العبارات هذه الجريمة الغادرة التي يسعى مخططوها ومنفذوها لخلط الاوراق في تعز وضرب وحدة الصف الوطني.

و أحيي الاجهزة الأمنية بمحافظة تعز ممثلة بمحافظ المحافظة ومدير الأمن وكل العاملين في الاجهزة الامنية ومن ساعدهم من أبناء محافظة تعز على اليقظة الأمنية و سرعة القبض على العصابة الاجرامية التي نفذت الجريمة.

وأشدد على سرعة التحقيق وكشف الملابسات وتقديمها بشكل عاجل للقيادة السياسية والقضاء والرأي العام باعتبارها قضية تمس أمن تعز والامن الوطني والعمل الانساني بشكل عام.