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يزيد بن سلمان - شبوة - اشادت الدكتورة ألفت الدبعي أستاذة علم الاجتماع السياسي بجامعة تعز وعضو هيئة التشاور والتصالح بالأجهزة الامنية في المحافظة عقب القاء القبض على منفذي جريمة اغتيال المسؤول الأممي . وقالت الدبعي في تغريدة على تويتر :ان القاء القبض على الجناة خلال ٢٤ ساعة انجاز يحسب للأجهزة في تعز . واضافت الدبعي : يجب ان تكون المحاكمة علنية بعد ان تتمكن سلطات التحقيق من معرفة كل الدوافع والمساهمين والمحرضين والمشاركين . وفي وقت سابق اعلنت شرطة تعز القاء القبض على منفذي جريمة اغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي ـ أردني الجنسية ـ في مدينة التربة جنوب المحافظة. وأفاد مصدر أمني أن الاجهزة الامنية ضبطت المنفذين المباشرين لجريمة الاغتيال وهم أحمد الصرة وزكريا الشرجبي و10 أخرين ضمن خلية خططت لاغتيال مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي ظهر أمس الجمعة أمام أحد المطاعم بمدينة التربة.

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