شكرا لبحثكم عن خبر أمن أبين يلقي القبض على قاتل مواطن في أحور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين بمديرية ( أحور ) ظهر اليوم السبت من القاء القبض على قاتل الشاب ناصر خيران ويدعى (ي,ح,أ ) بعد أن أطلق عليه الرصاص وارداه قتيلا في الحال صباح اليوم وذلك في ظروف غامضة حيث لاذ الجاني بالفرار لتتمكن القوات الأمنية من متابعة الجانب و القبض عليه وإيداعه السجن لإتخاذ بقية الإجراءات اللازمة تجاهه حسب النظام والقانون .

وحذرت إدارة أمن محافظة أبين كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وزعزعة أمن المواطن والسكينة العامة سينال جزائه وان القوات الأمنية لن تسمح بأي أعمال فوضى تثير الذعر والخوف في اوساط المجتمع .

ونوهت إدارة أمن محافظة أبين على المواطنين التعاون والإبلاغ عن كل من يرتكب مثل هذه الجرائم التي لاتمد للدين الإسلامي بأي صلة وعدم التستر على الهاربين من العدالة والمسائلة القانونية وان يكون الجميع عونا للأجهزة الأمنية التي تبذل قصارى جهدها لفرض هيبة الأمن والاستقرار .

#مكتب_إعلام_إدارة_أمن_أبين

22يوليو 2023م