شكرا لبحثكم عن خبر هلال لصبور يقتنص صقور الوادي ويسطع في صدارة دوري الشعيب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقتنص هلال لصبور عصر يوم السبت صقور لودية بسباعية تقاسمها النجمان الهدافان والقناصان ابراهيم صالح سوبر هاتريك ومثنى المطار هاتريك في المباراة التي جمعتهما على ملعب الشهيد عبدالكريم الشعيبي بالمنطقة الرياضية المصنعة لحساب المجموعة الثانية وسط حضور جماهيري غفير.

حيث دخلا المباراة الهلال في الوصافة برصيد 9 نقاط بفارق الاهداف عن الكتيبة الخضراء القزعة متصدر المجموعة فيما رصيد صقور لودية 4 نقاط في المركز الرابع بفارق الاهداف عن الشرف.

ولذلك قدم الفريقان مباراة قوية منذ الدقائق الاولى رغم انه سرعان ما مالت الكفة لصالح هلال لصبور ومدربه الماكر الذي كلف قناصان من مهاجميه لاصطياد الصقور قبل ان تحلق في السماء باتجاه عرين الهلال الذي يذود عنه ببسالة العملاق عمر المختار الذي قام بأفساد هجمات الصقور نحو مرماه ومحافظته على شباكه نظيفة على مدار شوطي المباراة.

وكان له ما اراد اذ توالت الأحداث عاصفة بالصقور من قناصين ماهرين هما ابراهيم صالح ومثنى المطار اللذان تمكنا من احداث ثلاثة اصابات في عش الصقور افقدتها حرية التحرك للطيران باتجاه مرمى الهلال الذي استبسل دفاعه مع السيطرة على خط الوسط مما جعل هجمات الصقور تنتهي خارج الخشبات الثلاث وانتهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني تكرر ذات السيناريو ليس ذلك فحسب بل بزايد هدف اذ سجل ذات اللاعبان رباعية دون رد ولم يستطع الصقور شن هجوم مركز بل كانت هجمات عديمة الفاعلية حتى اطلق الحكم مهيب عبدالقادر صافرة النهاية وإعلان الهلال فائزاً بسباعية بيضاء مما رفع رصيده الى 12 نقطة و21 هدفاً وعليه 5 اهداف منفرداً بصدارة المجموعة والذي يسعى للدفاع عنها في اللقاء القادم الذي يجمعه بمنافسه اللدود القزعة هذا اللقاء الذي سيفك الاشتباك بينهما على الصدارة المتداولة بينهما على مدار الجولات الماضية.

فيما بقي صقور لوديه بذات المركز الرابع برصيد 4 نقاط و7 اهداف وعليه 15 لتستمر المنافسة مشتعلة بين فرق الوسط على خطف بطاقتي التأهل الثالثة والرابعة الذي لازال الوصول اليها محفوف بالخطورة لقوة المنافسة وحظوظ كل الفرق قائمة ولكنها معلقة على نتائج المباريات المتبقية لذلك كل فريق من هذه الفرق يلعب تحت شعار نكون او لانكون لتقارب الرصيد لديها بالنقاط وربما تلعب الاهداف دور في الحسم في اسبوع الحسم الذي بدأ اليوم ويستمر حتى السبت القادم .

حيث تأتي مباراتي غداً الأحد في مضمار التنافس الشديد وأهميتها الكبيرة في الحسم اذ سيواجه في إطار المجموعة الأولى صقور جبل القضاة منافسه العنيد أسود حذاره في مباراته الأخيرة فلمن ستكون الغلبة للصقور وينتظر الحسابات المعقدة ام انه أسود حذاره ستودعه من الدوري بشكل نهائي وتستمر في حلبة المنافسة.

وذات الحال وضمن المجموعة الثانية الشياطين الحُمر الشرف يقابل نمور بني مسلم لانتزاع نقاط المباراة ليرفع رصيده ل7 نقاط كي يخطوا بثبات لخطف البطاقة الثالثة المؤهلة لدور الثمانية ويترك الفرق المتبقية تتصارع على الرابعة فيما بني مسلم الذي يتطور مستواه من مباراة الى أخرى لا يريد الخروج من الدور الأول ولذلك سيعمل جاهداً على مجابهة الشياطين الحُمر وينتزع منها نقاط المباراة اذ سيرفع رصيده الى 6 نقاط ويقفز بها للمركز الثالث.

بقي ان نشير الى ان نجم وهداف هلال لصبور القناص ابراهيم صالح يعتلي صدارة قائمة الهدافين ب8 اهداف (سوبر هاتريك مرتين) وحصل على جائزة افضل لاعب في المباراة فيما حصل زميله الحارس عمر المختار على جائزة افضل حارس وهما جائزتان ماليتان يقدمهما في كل مباراة رجل الخير والشخصية الرياضية ابو حسن الخيلي.

من*خالد الحكم