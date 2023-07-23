شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم الأحد 23-7-2023 أمام الجنيه المصري بداية التعاملات البنكية المصرية.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الأحد 23-7-2023 أمام الجنيه المصري بداية التعاملات البنكية المصرية..

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 23-7-2023 حيث سجل متوسط سعره بالبنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر:

اقراء ايضاً :

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.14 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب

بلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وحقق سعر

الريال السعودي

أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر، 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في بنك قناة السويس إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.