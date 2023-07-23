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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. مواطن سعودي يستعرض طائرته الخاصة ويعرضها للبيع

وثق شخص مقطع فيديو عرض خلاله طائرته الخاصة للبيع، مشيرا إلى رغبته في استبدالها بطائرة أخرى.

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وقال خلال الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذي طائرتي الخاصة، قررت بيعها لاستبدالها بطائرة أحدث".

واستعرض خلال الفيديو الطائرة، والأقسام الموجودة داخلها، لافتا إلى أنه لا يستطيع بيعها إلا بعد مرور أسبوعين حيث تصل طائرته الجديدة.

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أن الطائرة غير حقيقية، وقال مغرد: "هذا فلتر capcut يتداولونه كثير بالتيك توك مو حقيقي طيارته".

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