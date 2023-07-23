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عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الاحد 23 يونيو 2023

استقرت أسعار الذهب وعيار 21 في المملكة العربية السعودية، اليوم الاحد 23 يونيو 2023 رغم تراجع أسعار الذهب على المستوى العالمي بالتزامن مع قرار الفيدرالى الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة. أسعار جرام الذهب اليوم في السعودية بدون ضريبة اقراء ايضاً : الذهب عيار 24 231.07 ريال $61.60 الذهب عيار 22 211.81 ريال $56.47 الذهب عيار 21 202.18 ريال $53.90 الذهب عيار 18 173.30 ريال $46.20 الذهب عيار 14 134.79 ريال $35.93 الذهب عيار 12 115.53 ريال $30.80 الذهب عيار 10 96.28 ريال $25.67 أونصة الذهب 7.186.13 ريال $ 1.915.71

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