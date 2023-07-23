عدن.. تواصل الاحتجاجات الشعبية المنددة بانقطاع الكهرباء وتردي الخدمات

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصلت الليلة الماضية، الاحتجاجات الشعبية الغاضبة المنددة بانقطاع الكهرباء وتردي الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" إن عشرات الشُبان الغاضبين، أحرقوا الإطارات وقطعوا الطريق الدائري بمديرية المعلا في العاصمة المؤقتة عدن احتجاجا على انهيار خدمة الكهرباء، وسط الارتفاع البالغ في درجتي الحرارة والرطوبة.



وأوضحت المصادر أن الاحتجاجات تواصلت من مساء السبت وحتى فجر يوم الأحد جراء تزايد ساعات انقطاع خدمة الكهرباء إلى ست ساعات مقابل ساعتين من التشغيل.



وأشارت إلى أن المحتجين دأبوا على تنظيم الفعاليات ليلا، نظرا لارتفاع الحرارة في النهار، فضلا عن انقطاع الخدمة لساعات طويلة يمنعهم من النوم ليلا.



ومنذ أكثر من أسبوع تشهد العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المدن في المحافظات الجنوبية احتجاجات متواصلة تنديداً بتردي الخدمات وانقطاع الكهرباء وانهيار العملة الوطنية في ظل تقاعس السلطات الحكومية عن القيام بواجباتها إزاء تلك الأزمات.

