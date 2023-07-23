شكرا لبحثكم عن خبر السفير الأمريكي وحيداً في معاشيق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسلط زيارة قام بها السفير الأمريكي الى العاصمة المؤقتة عدن يوم الخميس الضوء على حالة فراغ سياسية شاملة تشهدها عدن منذ اشهر .

ولأول مرة في تاريخ الزيارات الدبلوماسية الى اليمن يستقبل وزير الصحة السفير الأمريكي ستفين فاجن الذي زار عدن امس.

وجاءت زيارة السفير الأمريكي في ظل غياب جميع قيادات الدولة عن العاصمة المؤقتة عدن وهي المدينة التي اختارتها الحكومة اليمنية لكي تدير معركتها ضد الحوثيين .

وفشل السفير الأمريكي في اللقاء بالمسئولين الذين كان يجب ان يلتقيهم خلال زيارته مثل رئيس الوزراء او وزير الخارجية .

ولأول مرة تشهد عدن حالة الفراغ السياسية بسبب حالة الانقسام التي عصفت بالمجلس الرئاسي مؤخرا .

وتجاهلت السفارة الامريكية خبر الزيارة ولم تورد أي ذكر لها على صفحتها بتويتر .

وقدم ستيفن فاجن أوراق اعتماده كسفير للولايات المتحدة لدى الجمهورية اليمنية في ١ يونيو ٢٠٢٢ في عدن. بدرجة وزير مستشار، السفير فاجن عضو محترف في السلك الدبلوماسي، وشغل مؤخرًا منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في بغداد ما بين عام ٢٠٢٠ و٢٠٢١. وقد كان السفير فاجن سابقًا المسؤول في القنصلية الأمريكية العامة في أربيل، ومدير مكتب الشؤون الإيرانية بوزارة الخارجية ما بين عام ٢٠١٥-٢٠١٨، ومدير مكتب الشؤون الإقليمية في مكتب جنوب ووسط آسيا التابع للخارجية الأمريكية ما بين عام ٢٠٠٣-٢٠١٥.