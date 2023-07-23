شكرا لبحثكم عن خبر ظاهرة غريبة على امتداد ساحل الغدير بعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أثار انتشار مادة سوداء شبيهة بالدامر على امتداد ساحل الغدير بالعاصمة عدن قلق سكان المنطقة، الذين لفتوا نظر السلطات المحلية والجهات الرسمية إلى هذه الظاهرة الغريبة.
وطالب السكان الجهات المعنية بسرعة نزول فرق مختصة لفحص المادة المنتشرة ومعرفة مصدرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيف الساحل وحماية البيئة البحرية.
وأعرب السكان عن مخاوفهم من أن تكون المادة المنتشرة سامة، وأن تؤثر على الثروة السمكية والبيئة البحرية، كما أنها قد تضر بصحة الإنسان.
وطالب السكان بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتنظيف الساحل وحماية البيئة البحرية، ومعرفة مصدر المادة المنتشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة البيئية.
من جه أخري، أكد مصدر موثوق في هيئه المساحه الجيولوجية على ضرورة إرسال فرق مختص من وزارة المياه والبيئة لفحص المادة المنتشرة ومعرفة مصدرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيف الساحل وحماية البيئة البحرية بالتعاون والتنسيق مع إدارة الجيولوجيا البحرية في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.
وشدد على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بالقوانين البيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث البيئي.
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