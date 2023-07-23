شكرا لبحثكم عن خبر إغلاق 142 مدرسة تعليم خاصة بسبب رفع الرسوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قررت السلطات في صنعاء امس معاقبة ومحاسبة 142 مدرسة خاصة في صنعاء بسبب رفعها للرسوم الدراسية.

وبحسب وكالة سبأ للأنباء في نسختها بصنعاء فقد أعلن مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة عن اتخاذ إجراءات ضد 142 مدرسة تعليم أهلي بينها الإغلاق نتيجة مخالفتها للرسوم الدراسية المحددة والمقرة ضمن البوابة الذكية للتسجيل في الأمانة. وأكد مدير مكتب التربية والتعليم في أمانة العاصمة عبد القادر المهدي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استمرار حملات النزول للمدارس الأهلية للرقابة على مدى الالتزام بالرسوم الدراسية المقرة ضمن البوابة الذكية. وأشار إلى انتهاء فترة استقبال طلبات المعالجة وتصحيح الأوضاع من قبل المدارس الأهلية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بتصحيح أوضاع 194 مدرسة. ولفت إلى أن الإجراءات القانونية تجري على كافة المدارس المخالفة ومن بينها سحب التراخيص .. مشدداً على أن المدارس الأهلية وُجدت لخدمة المواطن وتقديم خدمة تعليم نوعية ولم تكن أبدأ من أجل الربح المادي المجرد من أي قيم.

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