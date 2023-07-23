شكرا لبحثكم عن خبر العثور على جثة امرأة مرمية في حاجز مائي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثر مواطنون على جثة امرأة مجهولة الهوية، في أحد الحواجز المائية، بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة.

وقالت مصادر محلية، إن مواطنين عثروا على جثة امرأة خمسينية، من حاجز مائي جوار الكلية الحربية بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة.

وأبلغ المواطنون، الجهات المختصة، التي جاءت لانتشال الجثة، وتسليمها للبحث الجنائي.

وتشهد العديد من المناطق اليمنية، حوادث غرق متكررة، راح ضحيتها العشرات من الأطفال والنساء والشباب.