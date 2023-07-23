شكرا لبحثكم عن خبر الوكيل مهيم يسلّم سفير بلادنا في لبنان درع وزارة الشباب والرياضة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إعلام الوزارة

سلّم الوكيل المساعد لقطاع الشباب عبدالله مهيم، اليوم الأحد، سفير بلادنا لدى لبنان عبدالله الدعيس، درع وزارة الشباب والرياضة، لجهوده الكبيرة وطاقم السفارة في تسهيل مهام البعثات الرياضية اليمنية التي تصل إلى لبنان.

وخلال التسليم الذي أقيم على هامش فعاليات بيروت "عاصمة الشباب العربي"، نقل مهيم تحيات معالي الوزير نايف البكري للسفير الدعيس وطاقم السفارة، مقدمًا شكره وامتنانه للجهود التي يبذلونها في إنجاح مشاركة البعثات الرياضية والشبابية اليمنية التي تُقام في لبنان، ومساهمتهم الفاعلة في تهيئة الظروف المناسبة أمامهم.

وأشار، إلى إن "الوزارة بقيادة معالي الوزير نايف البكري، تحرص دومًا على إيفاد الكثير من البعثات ومشاركة الشباب اليمني في مختلف الفعاليات والملتقيات العربية والقارية، إيمانا منها بأهمية التواجد في مثل هكذا فعاليات رغم الظروف التي تعيشها البلد، الأمر الذي يتطلب تعاون سفارات بلادنا في كل البلدان مع كل البعثات المشاركة".

وتشارك بلادنا في فعاليات إعلان بيروت "عاصمة للشباب العربي"، بوفد شبابي برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الشباب عبدالله مهيم والشابين "أحمد الجحدري وريهام الروضي".

وتضمنت فعاليات الملتقى إقامة العديد من الفعاليات الشبابية خلال الأشهر المتبقية من عام 2023، كان أولها الملتقى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، الذي اختتم أمس فعالياته بعد 3 أيام من انطلاقة.