شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول حكومي يعلق على كشف أمن مأرب عملية اغتيال اللواء سلطان العرادة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق مسؤول حكومي على كشف أمن محافظة مأرب، يوم امس السبت، احباط عملية اغتيال لعضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة صبيحة عيد الأضحى المبارك.

وقال وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي في منشور له على حسابه بتويتر " العدو الأول لطهران.. من مرغ انف خامنئي في التراب.. من كسر غرور عبدالملك الحوثي وكتائب قم ومشهد

انه سلطان العرادة".

وأضاف " لذا سعى كاهن إيران والحرس الثوري عبر مرتزقتهم في اليمن لاغتياله اكثر من مرة وآخرها قبيل صلاة العيد كما كشفت اجهزة امن اليمن اليقضة... اثبت انه السلطان وانتم الأقزام".

ونشر الإعلام الأمني بمحافظة مأرب، أمس، فيلماً كشفت من خلاله عن "نجاح الأجهزة الأمنية بالمحافظة في إحباط مخطط إرهابي إيراني بأدوات حوثية لاستهداف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة".

واستعرض الفيلم اعترافات زعيم الخلية الإرهابية والأشخاص المتورطين في استقطابه وتجنيده، بالإضافة إلى كيفية تلقيه تدريبات على أيادي خبراء إيرانيين من أجل تنفيذ المهمة.