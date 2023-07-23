شكرا لبحثكم عن خبر فوضى أمنية بمناطق سيطرة الحوثيين بتعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية في مناطق سيطرة الحوثيين بتعز أن غزوان المخلافي المعروف باثارة الفوضى في تعز المدنية القي القبض عليه بعد محاولته الاستيلاء على ارضية بالحوبان .

وحسب المصادر فقد تحركت قوة امنية والقت القبض على غزوان ومن معه واحالتهم للبحث الجنائي .

هذا وقد اغتال مسلحون مواطن يدعى عادل العبدلي في مفرق ماوية وحسب المصادر فان المجني عليه كان لديه محل اعراس

وقد حذر عضو المجلس السياسي الاعلى الشيخ سلطان السامعي من الانفلات الأمني

وقال السامعي في تغريدة : الانفلات الامني بتعز الحوبان وجميع المديريات التابعة دليل جديد على النية لتسهيل سقوط ماتبقى من تعز خاصة اذا عرفنا ان مدراء أمن المناطق والأقسام معظمهم ممن قاتلوا في صفوف العدوان "