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أسعار الخضار والأسماك صباح اليوم الأحد في أسواق عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت أسعار الخضار والأسماك، صباح اليوم الأحد، ارتفاعًا متواصلًا في جميع أسواق العاصمة المؤقتة عدن.

وجاءت الأسعار على النحو الآتي:-

أسعار الخضروات:-

البطاطس كيلو وربع بسعر 1000ريال

الطماطم الكيلو بسعر 1500ريال

البصل الكيلو بسعر 1000ريال

الخيار الكيلو بسعر 1000ريال

الجزر الكيلو بسعر 1000ريال

البامية الكيلو بسعر 2000ريال

الكوسة الكيلو بسعر 800ريال

الباذنجان الكيلو بسعر 800ريال

البسباس الكيلو بسعر 500ريال

الملوخية الحبة 400ريال

النعناع الأخضر 200ريال

الكبزرة 200ريال

الموز الكيلو بسعر 500ريال

أسعار الأسماك:-

الثمد الكيلو بسعر 10000ريال

الديرك الكيلو بسعر 20000ريال

السخلة الكيلو بسعر 16000ريال

البياض عنفلوص الكيلو بسعر 8000ريال

اللخم الكيلو بسعر 8000ريال 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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