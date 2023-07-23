شكرا لبحثكم عن خبر أسعار الخضار والأسماك صباح اليوم الأحد في أسواق عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت أسعار الخضار والأسماك، صباح اليوم الأحد، ارتفاعًا متواصلًا في جميع أسواق العاصمة المؤقتة عدن.
وجاءت الأسعار على النحو الآتي:-
أسعار الخضروات:-
البطاطس كيلو وربع بسعر 1000ريال
الطماطم الكيلو بسعر 1500ريال
البصل الكيلو بسعر 1000ريال
الخيار الكيلو بسعر 1000ريال
الجزر الكيلو بسعر 1000ريال
البامية الكيلو بسعر 2000ريال
الكوسة الكيلو بسعر 800ريال
الباذنجان الكيلو بسعر 800ريال
البسباس الكيلو بسعر 500ريال
الملوخية الحبة 400ريال
النعناع الأخضر 200ريال
الكبزرة 200ريال
الموز الكيلو بسعر 500ريال
أسعار الأسماك:-
الثمد الكيلو بسعر 10000ريال
الديرك الكيلو بسعر 20000ريال
السخلة الكيلو بسعر 16000ريال
البياض عنفلوص الكيلو بسعر 8000ريال
اللخم الكيلو بسعر 8000ريال
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