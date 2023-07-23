شكرا لبحثكم عن خبر أسعار الخضار والأسماك صباح اليوم الأحد في أسواق عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت أسعار الخضار والأسماك، صباح اليوم الأحد، ارتفاعًا متواصلًا في جميع أسواق العاصمة المؤقتة عدن. وجاءت الأسعار على النحو الآتي:- أسعار الخضروات:- البطاطس كيلو وربع بسعر 1000ريال الطماطم الكيلو بسعر 1500ريال البصل الكيلو بسعر 1000ريال الخيار الكيلو بسعر 1000ريال الجزر الكيلو بسعر 1000ريال البامية الكيلو بسعر 2000ريال الكوسة الكيلو بسعر 800ريال الباذنجان الكيلو بسعر 800ريال البسباس الكيلو بسعر 500ريال الملوخية الحبة 400ريال النعناع الأخضر 200ريال الكبزرة 200ريال الموز الكيلو بسعر 500ريال أسعار الأسماك:- الثمد الكيلو بسعر 10000ريال الديرك الكيلو بسعر 20000ريال السخلة الكيلو بسعر 16000ريال البياض عنفلوص الكيلو بسعر 8000ريال اللخم الكيلو بسعر 8000ريال

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