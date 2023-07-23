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عدن - ياسمين التهامي - شاهدوا ما فعلته هذه المرأة السعودية محطمة كل العادات والتقاليد المجتمعية وتعمل في ذبح الخرفان

وثقت شيف سعودية وجدان مقطع فيديو كشفت خلاله عن طريقة سهلة لتقطيع الخروف بعد ذبحه. وقالت خلال الفيديو: ” هوريكم اليوم كيف نقطع الخروف بطريقة مرة سهلة”، مضيفة: ” سيتم تقطيع كل فخذة، وتكون السكينة حادة”. اقراء ايضاً : واستعرضت خلال الفيديو طريقة تقطيع فخذة الخروف، واختتمت: ” بهذه الطريقة نكون قطعنا الخروف وعندي القطع اللي أبغاها في الطبخ

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