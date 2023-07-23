شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن فاكهة شائعة تقي من السرطان وتعزز المناعة وتساعد على إنقاص الوزن الزائد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن فاكهة شائعة تقي من السرطان وتعزز المناعة وتساعد على إنقاص الوزن الزائد

تشتهر فاكهة العناب في بلاد الشام وشمال أفريقيا، وتتميز بأنها حلوة المذاق وهشة من الداخل، وتعتبر شبيهة للبلح، ويفضل البعض تناولها وهي مجففة

وحول فوائد العناب الصحية:

1-تنظيم الدورة الدموية في الجسم: بسبب غنى العناب بالحديد والفسفور، فإن هذا يجعله عاملًا مساعدًا في إنتاج خلايا دم جديدة، لذا فإن تناول العناب مفيد جدًا في حالات الإصابة بفقر الدم.

2-تحسين صحة العظام: يساعد الاستهلاك المنتظم لمصادر طبيعية غنية بالكالسيوم، والفسفور، والحديد كالمتواجدة بكثرة في ثمار العناب في الحفاظ على عظام قوية وسليمة، وقد يساعد على الوقاية من هذا المرض وأي أمراض أخرى قد تصيب العظام.

3-تعزيز صحة جهاز المناعة: تساعد ثمار العناب على تعزيز صحة جهاز المناعة وذلك بسبب محتواها العالي من مضادات الأكسدة، خاصة فيتامين أ، وفيتامين ج، تساعد مضادات الأكسدة في محاربة الشوارد الحرة وبالتالي الوقاية من العديد من الأمراض التي تسببها، كما يساعد فيتامين ج بشكل خاص على تعزيز إنتاج كريات الدم البيضاء والتي تشكل خط الدفاع الأول في الجسم.

4- خسارة الوزن الزائد: عمومًا يساعد تناول الخضراوات والفواكه على خسارة الوزن الزائد والحفاظ على وزن صحي، ومن ضمن هذه الخضراوات والفواكه تأتي ثمار العناب، وبسبب محتوى ثمار العناب الشحيح من السعرات الحرارية ومحتواها العالي من البروتينات والألياف، فإن من فوائد العناب المساعدة على تعزيز الشعور بالشبع وبالتالي منعك من تناول كميات كبيرة من الطعام الضار بين الوجبات، وفق "ويب طب".

5-الوقاية من السرطان: مع أن هذا الأمر لا يزال قيد البحث، إلا أن النتائج الأولية لبعض الدراسات قد كانت إيجابية، وأشارت إلى أن للعناب القدرة على تحييد الشوارد الحرة المسؤولة عن السرطان وانتشار الخلايا السرطانية، كما أن الخصائص المضادة للأكسدة لثمار العناب تجعلها مهمة كذلك في الوقاية من أمراض مزمنة أخرى، مثل أمراض القلب.

6-تخفيف التوتر والقلق وتحسين النوم: أظهرت العديد من الأبحاث والدراسات أن للعناب قدرة على التأثير على جودة النوم لا سيما عند استخدام زيته، إذ يعمل زيت العناب على تخفيف التوتر وتحفيز الشعور بالراحة والهدوء، لذا ينصح الأشخاص الذين يعانون من القلق المزمن بتناول بضع حبات من العناب يوميًا للتخفيف من حالة القلق الدائم لديهم، و يساعد الذين يعانون من الأرق على النوم.



7-تحسين الهضم: ينعكس تناول ثمار العناب عمومًا بشك إيجابي على عمليات الهضم في الجسم، وذلك بسبب محتواها العالي من الألياف الغذائية، لذا، فإن تناول العناب بانتظام يساعد على تنظيم الهضم، والوقاية من الإمساك، والتشنجات المعوية، والنفخة، كما أن العناب قد يلعب دورًا في الحماية من سرطان القولون والمستقيم.

8-مفيد للبشرة: يتم استعمال عصير العناب عادة بشكل موضعي لعلاج العديد من حالات الالتهابات والأمراض الجلدية، مثل: الأكزيما، وحب الشباب، والصدفية، كما أن من فوائد العناب أنه قد يساعد في السيطرة على الحالات الجلدية المذكورة أعلاه، ويساعد كذلك على التخفيف من التجاعيد وتحسين مظهر الندوب.

9-إنبات الشعر: فقد تبين أن لزيت العناب قدرة على إعادة إنبات شعر الرأس عند تدليك فروة الرأس به بانتظام لينمو الشعر أكثر طولًا وكثافة من قبل.

10- تحسين صحة المبيض: تبين أن للمكملات الغذائية التي تحتوي على خلاصة العناب قدرة محتملة على الوقاية من تكيس المبيض.

اقراء ايضاً :