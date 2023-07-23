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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. طيار سعودي يقاوم الرياح الشديدة ويهبط باحترافية في مطار هيثرو ببريطانيا

أظهر مقطع فيديو عرضته صحف ومواقع أجنبية لحظة هبوط طيار سعودي باحترافية عالية في مطار هيثرو ببريطانيا رغم قوة الرياح. وأبان الفيديو تعلق الطائرة التابعة للخطوط السعودية في الهواء لبعض الوقت قبل أن يختار الكابتن التوقيت المناسب للهبوط بسلام. وبحسب صحف ومواقع أجنبية فإن الطيار كان يقاوم شدة الرياح بصعوبة حتى نجح في التحكم بالطائرة وأعاد توازنها، وتمكن من الهبوط بطريقة مثالية لم تسبب أي إزعاج للركاب.

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