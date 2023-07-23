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عدن - ياسمين التهامي - ثلاث عقوبات.. الجوازات السعودية تُحذر جميع الوافدين من تلك المخالفة الخطيرة

وجهت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، تحذيرات قوية لجميع الوافدين على أراضي المملكة خلال هذه الفترة، حيث جددت التذكير بعقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص في المملكة في إطار سائلها التوعوية لجميع المقيمين على أرضيها خلال هذه الفترة.

عقوبة عمل الوافد لحسابه الخاص

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وأوضحت المديرية أن العقوبة تتضمن الغرامة المالية بقيمة تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر مع الترحيل خارج المملكة العربية السعودية، حيث حذرت الجميع من تلك المخالفة الخطيرة.

ناشدت الجوازات السعودية جميع المواطنين والوافدين على أراضيها ضرورة الإبلاغ عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، وذلك من خلال التواصل والاتصال عبر رقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

كما أكدت المديرية على ضرورة التواصل معها من خلال رقم 999 في باقي المناطق من أجل الإبلاغ عن المخالفين، مؤكدة للجميع أنه يتم التعامل بشكل سري مع البلاغات مما يُحافظ على هوية المبلغين، وأنها تتعامل بشكل سريع وحاسم مع جميع البلاغات.

تحرص الجوازات السعودية خلال هذه المرحلة التواصل مع جميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة، وذلك من أجل توضيح العديد من الأمور الهامة منعاً للعقوبات والوقوع تحت طائلة لقانون.