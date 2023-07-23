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عدن - ياسمين التهامي - الأرصاد السعودية استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى حتى نهاية الأسبوع، والحرارة تقارب 50 في الشرقية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن يشهد الطقس اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى ارتفاع درجات الحرارة العظمى حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تصل درجة الحرارة إلى (50) ْم على المنطقة #الشرقية و ما بين (46-48) ْم على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة #الرياض إضافة إلى الأجزاء الشرقية من منطقة #القصيم والأجزاء الغربية من #المدينة_المنورة نجوم مصرية والتفاصيل.

رياح مثيرة للأتربة في عسير وجازان

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وتوقَّعت الأرصاد الجوية السعودية أن يشهد الطقس اليوم الأحد الظواهر الجوية التالية:

الحرارة 48 في الأحساء و18بالسودة

كما توقَّع المركز أن تسجِّل درجات الحرارة في كلًّ من الأحساء والدهناء 48 درجة مئوية، بينما تكون في الدمام والصمان 47 درجة وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض 45 درجة، وأقل درجات الحرارة اليوم 18 درجة في السودة.

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة 45 32 30 رياح نشطة المدينة المنورة 45 32 20 رياح نشطة الرياض 45 29 15 عوالق جدة 40 29 75 غائم جزئي الدمام 47 31 60 رياح نشطة أبها 33 21 45 غائم جزئى / عوالق تبوك 41 27 30 صحو بريدة 44 28 15 صحو حائل 42 26 15 صحو الباحة 33 22 45 غائم جزئى / عوالق عرعر 43 28 20 رياح نشطة سكاكا 43 28 20 صحو جازان 38 33 70 غائم جزئى / أتربة مثارة نجران 42 27 30 غائم جزئى / عوالق الخرج 46 30 15 صحو المجمعة 44 28 15 صحو وادي الدواسر 45 28 15 غائم جزئي الدوادمي 44 27 15 غائم جزئي شرورة 44 30 15 غائم جزئي/عوالق ترابية طريف 39 23 40 رياح نشطة الطائف 36 25 30 رياح نشطة القنفذة 39 29 75 غائم جزئى / أتربة مثارة ينبع 43 28 85 رياح نشطة العلا 43 28 20 رياح نشطة الاحساء 48 31 30 أتربة مثارة حفر الباطن 46 30 15 أتربة مثارة بيشة 41 27 20 غائم جزئى / عوالق الوجه 35 27 85 عوالق رفحا 44 29 15 رياح نشطة القريات 41 23 40 رياح نشطة السودة 26 18 50 غائم جزئى / عوالق روضة التنهات 46 30 20 أتربة مثارة صحراء الدهناء 48 31 40 أتربة مثارة الصمان 47 30 20 أتربة مثارة

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