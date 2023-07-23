مركز حقوقي يوثق 78 انتهاكا ارتكبتها مليشيا الحوثي في تعز خلال يونيو الماضي

أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC عن توثيق 78 انتهاكا ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، في يونيو المنصرم.



وقال المركز في تقريره الشهري المعنون بـ "تعز..مسلسل القتل والحصار المستمر"، إن فريقه الميداني وثق مقتل مدنيين اثنين وإصابة 7 آخرين بينهم أطفال ونساء، تسببت بها مليشيا الحوثي.



ووفقا للتقرير فإن مدني واحد قتل برصاص قناص حوثي، فيما قتل طفل برصاص مباشر لمليشيا الحوثي، كما تسببت المليشيا بإصابة 5 أشخاص بينهم طفل برصاص قناص حوثي، وأصيبت امرأة واحدة بلغم ارضي تابع لمليشيا الحوثي، فيما أصيب مدني واحد جراء الضرب المبرح من قبل مليشيا الحوثي.



ووثق الفريق الميداني للمركز حالة نزوح جماعية ارتكبتها مليشيا الحوثي مطلع يونيو حيث قصفت بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون قرى عزلة حوامرة ومناطق حقب والضاحي بمديرية ماوية، مما أدى الى نزوح واسع للأهالي بعد تمترس المليشيا بمنازل المدنيين وتدمير بعضها بالألغام.



كما أعلن المركز الحقوقي، توثيق تضرر 29 منزلا جزئيا و12 كليا و16 مركبة وتدمير 7 منازل كليا بقصف مدفعي تابع لمليشيا الحوثي، فضلا عن تفجير عدة منازل بالألغام، واقتحام عدة منازل للمدنيين وقصف عدة مزارع للمدنيين من قبل مليشيا الحوثي (لم يحددها التقرير).



ورصد المركز نفوق بقرة جراء انفجار لغم ارضي زرعته مليشيا الحوثي، إضافة إلى إصابة جمل برصاص قناص تابع لمليشيا الحوثي.



