حضرموت.. وفاة جندي من قوات خفر السواحل غرقا في سواحل المكلا أثناء انقاذ مواطنين

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي اليوم السبت، أحد أفراد قوات خفر السواحل وهو يؤدي واجبه بساحل الستين في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن).



وقال إعلام السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، إن الجندي بقوات خفر السواحل (أحمد خالد بانافع) توفي غرقا أثناء انقاذ اثنين من المواطنين تعرّضا للغرق في ساحل الستين بالمكلا.



وأضاف في بيان نشره على حسابه في "الفيسبوك" أن الشهيد "بانافع" أنقذ اثنين من المواطنين تعرّضا للغرق، لكن الرياح العاتية حالت دون إنقاذه ما أدى إلى وفاته.



ووفقا لبيان السلطة المحلية، فإن محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وجه بتشييع رسمي لجنازة الشهيد "بانافع"، عصر اليوم بمقبرة يعقوب بالمكلا، عقب الصلاة عليه بجامع الروضة.



وهاتف المحافظ أسرة الفقيد مقدما واجب العزاء، ودعاهم الى الفخر بابنهم البطل، واصفًا إياه "بالشهيد المقدام الذي استشهد في موقف بطولي لا يقل عن استشهاد الأبطال في ساحة ميدان الحرب، وهو يسعى بكل ما أوتي من قوة في سبيل انقاذ اثنين من المواطنين تعرّضا للغرق، واستطاع بفضل الله من انقاذهما، وحالت الأمواج العاتية دون إنقاذه".



يشار إلى أن قوات الإخلاء والانقاذ بخفر السواحل، نجحت اليوم من انقاذ 6 حالات غرق بالتزامن مع استمرار فعاليات مهرجان البلدة السياحي، حسب البيان.

