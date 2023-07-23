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عدن - ياسمين التهامي - "لها مستقبل كبير".. شاهد: "مختص"سعودي يكشف عن أفضل 4 تخصصات للدراسة 2023/07/23 الساعة 03:35 مساءً (جهينةيمن) كشف صانع محتوى عن أفضل التخصصات للدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. اقراء ايضاً : وقال خلال مقطع فيديو:" دائما اختار التخصص الذي تتجه له البلد سواء كان في الطب أو الهندسة أو الذكاء الاصطناعي أو الإحصاء". وأضاف: "عليكم بهذه التخصصات لها مستقبل كبير". https://t.co/mzeqCYXVHC

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