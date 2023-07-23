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عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. القبض على يمني وثق سرقة قبعة الفنان محمد عبده من مقر إقامته بنجران (فيديو)

أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة نجران بالسعودية، القبض على مقيم يمني وثق مقطع فيديو لسرقته قبعة الفنان محمد عبده من مقر إقامته بالمنطقة. وقالت الإدارة في بيانها إنها "قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية وثق ونشر محتوى مرئيا لتسلله لمقر إقامة مواطن وسرقته أحد مقتنياته، فضلا عن القبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والهندية ومواطنين لمساعدته في عملية السرقة"، حيث أوقفوا واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، ثم أحيلوا إلى النيابة العامة. اقراء ايضاً : من: اليمن الآن 🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة نجران تقبض على مقيم وثق ونشر محتوى مرئيًا لسرقته من مقر إقامة مواطن أحد مقتنياته و(4) آخرين لمساعدته pic.twitter.com/p1I9Pp5Iev — الأمن العام (@security_gov) July 22, 2023 وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية في وقت سابق، مقطع فيديو لـ"شاب يدخل الفندق بحثا عن غرفة محمد عبده في نجران"، حيث يوثق سرقه قبعة الفنان، محمد عبده، تطبيقا لأغنية "سرقني".

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