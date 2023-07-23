إب.. الرسوم الدراسية في المداس الخاصة تزيد من معاناة المواطنين مع بداية العام الجديد

شكا أولياء أمور وطلاب من ارتفاع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بمحافظة إب (وسط اليمن)، بشكل جنوني هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة.



وانطلق العام الدراسي الجديد في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، يوم أمس السبت، في ظل معاناة معيشية صعبة للمواطنين جراء تداعيات الحرب التي أشعلتها المليشيا قبل ثماني سنوات.



وذكر أولياء أمور تحدثوا لـ "يمن شباب نت"، أن المدارس الخاصة في مدينة إب ومديرياتها، رفعت الرسوم الدراسية على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، بشكل غير مسبوق.



وأوضحوا أن الرسوم الدراسية في عددا من المدارس الخاصة في الفصول الأولى تتراوح بين 80 ـ إلى 100 ألف ريال، و130 ـ 180 ألف ريال للفصول من الرابع إلى السادس، فيما بلغت الرسوم للفصول من السابع إلى التاسع من 180 ـ 230، و230 ـ 280 ألف للثانوية (الدولار بنحو 536 ريالا).



وأشارت المصادر إلى أن تلك الرسوم لاتشمل رسوم (الكتب، الزي، المواصلات) والتي تصل في مجملها إلى نحو 30 ألف ريال عن كل طالب.



في الأثناء قام عدد من المواطنين وتحت ضغط ظروفهم الصعبة بسحب ملفات أطفالهم من عدد من المدارس الأهلية وتحويلهم إلى المدارس الحكومية فيما يبحث آخرون عن مدارس أقل كلفة وإن كانت بعيدة.



ومن شأن هذا الارتفاع أن يؤدي إلى حصر التعليم في فئات قليلة من المجتمع ونشر الجهل والأمية بين أوساط المجتمع، خاصة مع تدهور التعليم في المدارس الحكومية والتي يعزف عنها قطاع واسع من المواطنين، وفق تروبويين.



يأتي ذلك في ظل غياب الرقابة والتواطؤ من الجهات المعنية، فضلاً عن سعي المدارس لتعويض الجبايات التي تفرضها المليشيا الحوثية عليهم بشكل مستمر طوال العام.