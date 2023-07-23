شكرا لقرائتكم خبر عن "لا تعرس الا وأنت غني"..أشهر داعية سعودي يضرب العزاب بنصيحة نارية ونجيب ساويرس يرد عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "لا تعرس الا وأنت غني"..أشهر داعية سعودي يضرب العزاب بنصيحة نارية ونجيب ساويرس يرد عليه

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سابق للداعية الإسلامي السعودي، محمد العريفي، وما قاله عن الزواج الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقال العريفي في مقطع الفيديو المتداول والذي نشره الداعية الإسلامي على صفحته الرسمية بيوتيوب قبل 4 سنوات: "في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة لا تدقق كثيرا في مسألة أنت غني ولا ما أنت بغني، طبعا لابد أن يكون عندها مال، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليزوج، قالوا الباءة هي القدرة على النكاح وقيل الباءة هي النفقة على المرأة وهو الأرجح.."

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وتابع العريفي قائلا: "لا تروح تعرس وأنت فقير ثم تقول لك البنت طيب سكني! والله ما عندي اسكنك طيب جيب لنا أكل! والله ما عندي أجيب أكل أنا فقير ومسكين، لا، الأصل أنت لا تتزوج إلا وعندك قدرة أن تعف المرأة".

وعلق صاحب حساب Ahmed Khairy على ما يتداول من تصريحات للعريفي قائلا: "صح جداً ومتتجوزش وانت غني عشان تعرف تتبسط بلا جواز بلا نيله"، ليرد عليه رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس قائلا: "لا تتجوز وانت فقير ولا حتى وانت غني.. مش ده قصدك".