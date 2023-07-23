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عدن - ياسمين التهامي - النصر السعودي يتعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد (فيديو)

أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم اليوم الأحد تعاقده رسميا مع البرازيلي أليكس تيليس قادما من مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي الحالي قبل بداية الموسم الجديد 2023-2024.

وقال نادي النصر عبر حسابه على "تويتر" إن تيليس انضم إلى صفوف "العالمي" بعقد يمتد لموسمين، حتى عام 2025.

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ولم يكشف نادي النصر عن التفاصيل المالية للصفقة، غير أن تقارير صحفية أكدت أن فريق "العالمي" دفع 4 ملايين جنيه أسترليني لصالح مانشستر يونايتد للتعاقد مع الظهير البرازيلي.

وسيحصل أليكس تيليس، البالغ من العمر 30 عاما، على 7 ملايين جنيه إسترليني كراتب سنوي خلال فترة وجوده مع النصر على مدار الموسمين المقبلين.

وبذلك بات تيليس ثالث صفقات النصر السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش هو أول من ينضم إلى النصر في الصيف الحالي، قادما من فريق إنتر ميلان الإيطالي، مقابل 18 مليون يورو.

تيليس يُحيي بروزوفيتش

بطريقته الخاصة 😂💛 pic.twitter.com/BSfqsSlYVb — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 23, 2023

كما ضم النصر لاعب خط وسط آخر، وهو الإيفواري سيكو فوفانا من نادي لانس الفرنسي، مقابل نحو 25 مليون يورو.

يذكر أن أليكس تيليس سيعود للعب مع كريستيانو رونالدو، الذي تزامل معه في مانشستر يونايتد على مدار موسم ونصف، قبل أن يفسخ النجم البرتغالي عقده في نوفمبر 2023.