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عدن - ياسمين التهامي - خبير أرصاد سعودي: المملكة ودول عربية ستشهد موجات حر عنيفة ويجب تغيير نمط العيش الصيفي
كشف خبير الأرصاد الجوية السعودية، حسن كراني، عن موجات حر عنيفة ستشهدها المملكة ومعظم الدول العربية.
وكتب حسن كراني على حسابه في "تويتر"، أن "الموجة الحرارية التي أدت لحرارة عالية على المتوسط من المغرب العربي، وشرقا حتى دول شرق المتوسط مرورا بتونس والجزائر وليبيا ومصر ودول بلاد الشام والسعودية ودول أوروبا، لم ولن تكون الأولى والأخيرة".
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وأضاف: "سوف تليها موجات أعنف منها، تتوالى حتى نهاية الصيف، فغيروا مفهوم نمط العيش الصيفي المعتاد".
وتخيم على أغلب الدول العربية ما يعرف بـ"القبة الحرارية" والتي رفعت الدرجات إلى مستويات عالية تجاوزت حاجز الـ50 درجة في بعض المناطق.
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