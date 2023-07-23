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عدن - ياسمين التهامي - تراجع أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 23 يوليو 2023

أسعار الذهب اليوم الأحد 23 يوليو 2023 63.08 دولار أمريكي 236.56 ريال سعودي 55.20 دولار أمريكي 207 ريال سعودي 47.31 دولار أمريكي 177.44 ريال سعودي أسعار الأونصة للذهب في المملكة العربية السعودية ليوم 23 يوليو 2023: 7357 ريالا سعوديا ما يعادل 1962 دولارا أمريكيا. أسعار الذهب عالميا للأوقية عيار 24 ليوم 23 يوليو 2023: سعر: 1962 دولارا أمريكيا. اقراء ايضاً : يُذكر أن هذه التحركات في أسعار الذهب تعكس التذبذب الطبيعي للأسواق، وتأثرها بالأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية. ومع استمرار حركة تدفق الذهب في الأسواق، يتبقى للمتعاملين والمستثمرين دراسة الظروف المحلية والعالمية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الاستثمار في هذا المعدن النفيس.

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