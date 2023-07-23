الداخلية اليمنية تعلن ضبط 21 متهماً في قضية مقتل مدير "الغذاء العالمي" جنوبي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الأحد، ضبط 21 متهما في قضية مقتل المسؤول الأممي في مدينة التربة جنوبي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان مقتضب، إن "شرطة محافظة تعز ضبطت يوم أمس السبت 21 متهماً في قضية مقتل مدير برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي ناصر في مدينة التربة محافظة تعز".



وأضاف، أن الأجهزة الأمنية في محافظة تعز كانت باشرت عمليات البحث والتحري عن المتهمين المتورطين في مقتل مدير مكتب منظمة الغذاء العالمي الذي اغتيل يوم الجمعة الماضية في مدينة التربة.



وأكد أن الحملة الأمنية تكللت بضبط 21 متهماً في قضية القتل وإيداعهم الحجز لاستكمال الإجراءات اللازمة.

من جانبه قال مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي، إن من بين المضبوطين الشخصين الذين كانا على متن الدراجة النارية ونفذا عملية الاغتيال، ويتم التحقيق معهم وباقي المضبوطين.



وقال الأكحلي في تصريح مصور نشره مركز الإعلام الأمني اليوم، إن "التحقيقات مستمرة مع المشتبه بهم، ولا نريد أن نستبق الأحداث وأن لا نسند الاتهامات إلا بناءً على وقائع وتحقيقات ثابتة".



وأشار إلى نقل جثمان "شهيد الإنسانية" إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا بأنه سيتم إماطة اللثام عن نتائج التحقيقات وإعلانها للجمهور بكل شفافية فور استكمالها.

وظهر أمس السبت، أعلنت شرطة تعز في بيان مقتضب، أن "الأجهزة الأمنية ضبطت المنفذين المباشرين وأكثر من 10 آخرين مشاركين في جريمة اغتيال مدير برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي في مدينة التربة".



ولاحقا أكد الناطق باسم شرطة تعز المقدم أسامة الشرعبي في تغريدة بـ"تويتر" أن "الحملة الأمنية مستمرة في مدينة التربة والمناطق المجاورة لتصفية كل الجيوب وأوكار العصابات الإجرامية".

