محافظ تعز يضع حجر أساس مشروع تأهيل خط الجامعة- المرور

المنامة - ياسر ابراهيم - وضع محافظ تعز نبيل شمسان اليوم الأحد، حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع تأهيل وصيانة خط الجامعة - المرور الذي ينفذه صندوق صيانة الطرق والجسور بتمويل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يونبس.



وأشار مدير مكتب الأشغال العامة المهندس عبد الحكيم الشميري إلى أهمية تأهيل وتنفيذ المشروع وإجراءات بدء العمل والتنفيذ خلال المدة الزمنية المحددة والذي يبلغ بتكلفة إجمالية 576 الف دولار .



وأشاد المحافظ باهتمام وزارة الاشغال العامة وصندوق صيانة الطرق بصيانة وتأهيل خط الجامعة - المرور المرحلة الثانية بعد انجاز المرحلة الأولى المتمثلة بتأهيل طريق جولة الصقر الجامعة.



وأكد أن تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تصب في خدمة المواطن تأتي في إطار تطبيع الحياة من خلال إعادة تأهيل الخطوط الداخلية للمناطق المحررة.

