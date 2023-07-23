شكرا لبحثكم عن خبر مدير المؤسسة الاقتصادية بعدن يزود مستشفى لودر بأجهزة الغسيل الكلوي لتحسين الرعاية الصحية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قام العميد أنور العمري، مدير المؤسسة الاقتصادية في عدن، بتقديم دعم مهم لمستشفى لودر من خلال توفير أجهزة الغسيل الكلوي الحديثة، من أجل إنشاء مركز غسيل الكلى في مدينة لودر.

حيث تسلمت هذه الأجهزة المهمة من قبل مدير مكتب الصحة في أبين ومدير مستشفى لودر ، وعددها 10 اجهزة ستسهم في خدمة المرضى هناك.

تأتي هذه المبادرة في إطار التزام العميد أنور العمري بتعزيز الرعاية الصحية في المنطقة وتحسين الخدمات الطبية المتاحة للمرضى، كون لودر وأبين تفتقر لمركز غسيل كلوي وهناك مرضى كثر يحتاجون لمركز قريب منهم.

ويعتبر الغسيل الكلوي من الخدمات الحيوية للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة، وتوفير هذه الأجهزة يسهم في توفير رعاية عالية الجودة وتحسين حياة المرضى المتأثرين.

وعبرت إدارة مستشفى لودر عن بالغ الامتنان والتقدير للعميد أنور العمري على هذا الدعم الكبير، وتمثل هذه الأجهزة الحديثة زيادة هامة في قدرات المستشفى وتمكنها لفتح مركز وتقديم خدمات الغسيل الكلوي لعدد أكبر من المرضى بطريقة آمنة وفعالة.