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عدن - ياسمين التهامي - طبيب سعودي يشعل المملكة بما قاله عن فوائد شرب الخمر !! 2023/07/23 الساعة 11:23 مساءً كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، عن خطورة تناول مشروبات الكحول، نافيا فائدتها للقلب وتنظيف الشرايين من الدهون. وكتب النمر عبر حسابه في تويتر: لا أحد يخدعك بقوله: الكحول ممتاز للقلب وينظف الشرايين من الدهون. وأضاف: الصحيح، تناول الكحول من مسببات جلطات القلب وارتفاع الضغط والكلسترول وضعف عضلة القلب. اقراء ايضاً :

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