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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : خبير أسري سعودي يكشف أقل مدة للرؤية الشرعية بين الشاب والفتاة ويثير الجدل !

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للخبير الأُسري والاجتماعي عبد العزيز المقبل بشأن وجهة نظره عن مدة الرؤية الشرعية بين الشاب والفتاة. وقال المقبل : " يجب من وجهة نظري أو يفترض أن تحول الرؤية الشرعية من 5 دقايق إلى ساعة أو ساعتين ويخبر الشاب والشابة بكل ما عندهما من تساؤلات وما يكرهه الشاب في المرأة والعكس " . اقراء ايضاً : وتابع : " لما نتحاور أنا أعتقد أننا نوفر قدر أكبر من التوافق ، فكلما اتسعت دائرة التوافق صار فرصة النجاح أكبر " .

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