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عدن - ياسمين التهامي - صيدلي سعودي يكشف عن أفضل زيت لإنبات الشعر وعلاج الصلع الوراثي ويوضح طريقة استخدامه

كشف الصيدلي لطفي الخزاعي، عن أفضل زيت لإنبات الشعر وعلاج الصلع الوراثي، وطريقة استخدامه.

وقال الخزاعي، خلال فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق "تيك توك": أفضل زيت لإنبات الشعر وعلاج الصلع الوراثي، كما أنه يطول ويغذي الشعر ويعادل مفعول المينوكسيديل دون آثار جانبية هو زيت إكليل الجبل "الروزماري".

وعن أفضل طريقتين لاستخدامه، أوضح: الطريقة الأولى.. تأخذون 5 قطرات من زيت إكليل الجبل المركز ويتم تخفيفه مع ملعقة من الجوجوبا ويدلك به فروة الرأس مرتين في الأسبوع.

وتابع:"الطريقة الثانية.. تأخذون أوراق إكليل الجبل الخضراء أو الجافة ويضاف إليها ماء مغلي وتترك لمدة ليلة كاملة ثم تضعونها في بخاخ وتكرر لمدة أسابيع؛ وسترون نتائج قوية".

