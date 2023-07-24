اعتبرته استهدافا للمحافظة وسكانها.. منظمات محلية تدين اغتيال مدير مكتب الغذاء العالمي بتعز (بيان)

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت منظمات المجتمع المدني، اليوم الأحد، جريمة الإغتيال التي استهدفت حياة مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي، مؤيد حميدي أثناء زيارته لمدينة التربة مساء يوم الجمعة الموافق 21 / 7 / 2023م.

جاء ذلك في بيان أصدرته (31) منظمة محلية في اليمن، حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، معربة عن تعازيها الحارّة لأسرة الفقيد مؤيد حميدي ولجميع العاملين في برنامج الغذاء العالمي ولكل المنظمات العاملة في المجال الإغاثي والانساني.

وأكد بيان المنظمات، أن هذا الاستهداف الغادر للعاملين في المجال الانساني يعد استهدافًا لكل أبناء تعز، ولكل من لدية قيم انسانية يسعى لإغاثة من أصابهم الفقر والحاجة والعوز، والتى طالت معظم أبناء محافظة تعز المحاصرة من قبل جماعة الحوثي المسلحة.

وطالب البيان، السلطة المحلية والأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات لمحاكمة سريعة لمرتكبي الجريمة يكون من شأنها أن تقيم العدل وتنصف الضحية، كما دعت لملاحقة الفارين والقبض عليهن وكل من ساهم وشارك وحرض معهم وسرعة إحالتهم الى القضاء لينال جميع مرتكبي الجريمة عقابهم الرادع.

وأشار البيان إلى أن هذا الاستهداف، جاء في الوقت الذي تعاني فيه تعز وأبناؤها من الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور، والذي يقدم برنامج الغذاء العالمي جهودا في التخفيف عن معاناة أبناء هذه المحافظة، مؤكدة أن هذه الجريمة تعد استهدافا لأبناء محافظة تعز قاطبة.



وأشار البيان إلى أن منظمات المجتمع المدني تعي الدور الذي تقوم به منظمة الغذاء العالمي وكل المنظمات العاملة في المجال الإغاثي والانساني، وتتطلع الى أن لا يؤثر وقع هذه الجريمة الجبانة على جهودهم في المجال الإغاثي والانساني.

وفي الوقت الذي جددت فيه المنظمات إدانتها لهذه الجريمة، فقد طالبت في الوقت نفسه المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالوقوف بجانب أبناء الشعب اليمني للخروج به إلى بر الأمان وانتشاله من معاناته التى لامست حياته ومعيشتة وكرامتة.



المنظمات الموقعة على البيان:-



1- نقابة المحامين اليمنيين- تعز

2- منظمة العدالة والإنصاف للتنمية وحقوق الإنسان

3- منظمة السلم الاجتماعي

4-رابطة امهات المختطفين والمخفيين قسرا

5-منظمة رصد للحقوق والحريات

6-المركز الإنساني للحقوق والتنمية

7-المركز القانوني للدراسات

8-منظمة مساواه للحقوق والحريات

9- مركز تعز الحقوقي

10- المركز القانوني اليمني

11- المنتدى الاجتماعي الديمقراطي

12- فريق منظمة هود تعز

13- مؤسسة يمن حقوق تعز

14-منظمة شهود لحقوق الانسان

15-منظمة السلام للتنمية وحقوق الانسان

16-الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"- فريق إقليم سبأ

17- منظمة دفاع للحقوق والحريات

18- منظمة تقصي للتمنية وحقوق الانسان

19- منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري

20- المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب ( إرادة وأمل )

21- مركز رصد للحقوق والتنمية

22- موسسة سوا للحقوق والتنميه - ريمة

23- منظمة شاهد للحقوق والتنمية - مأرب

24- منظمة راصد للحقوق للحقوق والحريات

25-منظمة إنصاف للحقوق والتنمية

26-مؤسسة ادراك للحريات والتنمية القانونية

27-دي منت للحقوق و منالتنمية

28-منظمة عين لحقوق الانسان

29- منظمة سقطرى للحقوق والحريات.

30_مؤسسة بصمة امل للتنميه وحقوق الإنسان

31- مؤسسة ايلاف التنموية الخيريه لذوي الاحتياجات الخاصة.

32_ المنظمة الوطنية للتنمية.