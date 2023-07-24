عدن.. محكمة المنصورة تبدأ بمحاكمة المتهم بقتل الطفلة "حنين البكري" 

المنامة - ياسر ابراهيم - عقدت محكمة المنصورة الابتدائية، الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة "حنين البكري"، والتي قلت عشية عيد الأضحى المبارك على يد المتهم حسين هرهرة، عقب خلاف مع والدها بعد حادث مروري وقع بينهما.

وأفاد مراسل "يمن شباب" أن الجلسة عقدت في قاعة محكمة استئناف محافظة عدن؛ نظرا لعدم وجود قاعات كبيرة في محكمة المنصورة فضلا عن كونه اجراء أمني، حيث شهدت الجلسة حضورا كبيرا من قبل المواطنين، وممثلي وسائل الإعلام.

وقال المراسل، إن وقائع الجلسة تمحورت حول تلاوة قرار الاتهام من قبل عضو النيابة، موجها للمدعى عليه تهمتي القتل عمداً وعدواناً لنفس معصومة الدم، وهي المجني عليها الطفلة حنين ابراهيم البكري التي كانت في المقعد الخلفي لسيارة ابيها عبر إطلاق سبع رصاصات أدت احداها الى اختراق جسدها، والشروع في قتل نفس معصومة الدم هي الطفلة راوية ابراهيم البكري.

وأشار إلى أن المتهم رفض الاجابة عن اسئلة عضو النيابة، وقاضي المحكمة، وطلب مقابلة محاميه قبل الاجابة عن اي سؤال.

واختتمت الجلسة بقرار لقاضي الجلسة عصام جرز بتأجيل الجلسة الى يوم غد الاثنين مع تمكين المتهم من مقابلة محاميه.

وكان المدعو حسين هرهرة وهو رجل اعمال مقرب من قيادة المجلس الانتقالي قد أطلق النار على سيارة ابراهيم البكري في 27 يونيو الماضي لتقتل ابنته حنين على الفور في جريمة أحدثت سخطا واسعا وسط مطالبات بتعجيل اجراءات المحاكمة.