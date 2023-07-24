الجيش الوطني يعلن إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي غرب تعز 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قوات الجيش الوطني، الأحد، إحباط محاولة تسلل قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية، غربي محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وحسب المركز الإعلامي لمحور تعز، فقد تمكنت قوات الجيش الوطني من إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة مقبنة بالريف الغربي لتعز.

وأكد المركز أن قوات الجيش تمكنت كذلك من إفشال محاولة تسلل قامت بها المليشيا الحوثية في عدد من المواقع في الضباب، غربي المدينة.

وأكد الجيش أن مليشيا الحوثي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وتستغل مليشيا الحوثي الهدنة لمواصلة التحشيدات العسكرية، ومحاولة احداث اي اختراق في مواقع الجيش الوطني.