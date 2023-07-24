شكرا لبحثكم عن خبر قرار حوثي يتسبب بإضراب طلبة اعلام جامعة صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن طلاب وطالبات كلية الإعلام، جامعة صنعاء، الأحد، الإضراب الشامل عن الدراسة ابتداء من اليوم الموافق 23 يوليو، رفضاً لقرار مليشيا الحوثي القاضي بفصل الذكور عن الإناث وتخصيص أيام الأسبوع بينهما.

جاء ذلك في بيان للطلاب على نسخة منه، مؤكدين إضرابهم الشامل عن الدراسة حتى يتم إلغاء قرار ما يسمى بملتقى الطالب الجامعي التابع لمليشيا الحوثي، القاضي بفصل الذكور عن الإناث.

وقال البيان "نرفض رفضًا قاطعًا قرار الفصل بين الطلاب والطالبات، وما ترتب عليه من اتهامات كيدية وتمزيقية استهدفت بدرجة أساسية الطالبات وشخصيتهن وأعراضهن وشرفهن"، مشيرًا إلى أن ذلك القرار يعطي نظرة دونية تضيف مزيدًا من الافتراءات ضد الطالبات.

كما طالب إدارة الكلية بإلغاء القرار المتخذ وإعادة الدراسة كما كانت دون أي نظرة سيئة تجاه الطالبات.

وأوضح أن إدارة الكلية مارست ضد الطلاب إجراءات تحد من التمرس في مهنتهن، إذ أقدمت بوقت سابق على إغلاق أستوديو التطبيق، ومنع الطلبة من التطبيق العملي دون أي سبب يذكر، إضافة إلى إغلاق الصحيفة الخاصة بالكلية وإغلاق المكتبة.

واعتبر البيان تلك الإجراءات استهدافًا لطلبة الإعلام والرأي العام والتضييق عليهم، لما لهم من تأثير على الواقع السياسي والاجتماعي، في إشارة إلى مساعي مليشيا الحوثي قمع الرأي العام والعمل الإعلامي.