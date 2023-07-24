شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 24-7-2023 مقابل الجنيه المصري.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 24-7-2023 مقابل الجنيه المصري..

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع. اقراء ايضاً : سعر الريال السعودي في بنك مصر: سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك التجاري الدولي: وعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي: وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.14 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي: وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع. سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الريال السعودي ببنك التنمية الصناعيةلـ 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع. سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية أظهرت شاشات التداولات وصول سعر الريال السعودي ببنك الإسكندرية لـ 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

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