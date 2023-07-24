رياح شديدة تحدث أضراراً بمطار عدن الدولي

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يزيد بن سلمان - شبوة - احدثت رياح شديدة شهدتها محافظة عدن فجر اليوم اضرارا بمطار عدن الدولي. وتسببت الرياح بسقوط واجهة زجاجية داخل صالة الانتظار بسبب هطول الامطار. وقال مسافرون ان الواجهة الزجاجية سقطت محدثة بعض الاصابات في صفوف ركاب رحلة كانت في طريقها الى جدة.

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