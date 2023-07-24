شكرا لبحثكم عن خبر إصابات في صفوف مسافرين عقب سقوط واجهة زجاجية بمطار عدن الدولي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عاملة في مطار عدن الدولي ان عدد من المسافرين على متن رحلة الخطوط الجوية اليمنية رحلة عدن جدة اصيبوا بجراح عقب سقوط واجهة زجاجية لمطار عدن الدولي.
وسقطت الواجهة بفعل رياح شديدة ضربت المطار فجرا.
بحسب المصادر فقد نقل عدد من المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج جراء هذه الاصابة.
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