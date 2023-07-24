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فشل مركز الأرصاد بمطار عدن الدولي

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يزيد بن سلمان - شبوة - فشل مركز الارصاد الجوي بمحافظة والتابع لمطار عدن الدولي في اصدار اي تحذيرات من هطول امطار مصحوبة برياح قوية وهو ماحدث فجر اليوم الاثنين. 

ورغم ان عدد من مراكز الارصاد حذرت من هطول امطار مصحوبة برياح شديدة مساء الاحد بينها مراكز ارصاد في صنعاء والمكلا الا ان مركز الارصاد التابع لمطار عدن الدولي لم يصدر اي تنبيه. 

وكان اخر تنبيه اصدره مركز الارصاد في عدن في ال6 من يوليو وتمحور حول خطورة السباحة في عدن. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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