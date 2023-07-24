شكرا لبحثكم عن خبر فشل مركز الأرصاد بمطار عدن الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فشل مركز الارصاد الجوي بمحافظة والتابع لمطار عدن الدولي في اصدار اي تحذيرات من هطول امطار مصحوبة برياح قوية وهو ماحدث فجر اليوم الاثنين.

ورغم ان عدد من مراكز الارصاد حذرت من هطول امطار مصحوبة برياح شديدة مساء الاحد بينها مراكز ارصاد في صنعاء والمكلا الا ان مركز الارصاد التابع لمطار عدن الدولي لم يصدر اي تنبيه.

وكان اخر تنبيه اصدره مركز الارصاد في عدن في ال6 من يوليو وتمحور حول خطورة السباحة في عدن.