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عدن - ياسمين التهامي - بعد أن بيعت تذاكر المباراة الأولى بأرقام فلكية بيكهام يصدم عشاق ميسي بخبر جديد

يستعد "إنتر ميامي" نادي ليونيل ميسي الجديد لخوض المباراة الأولى بعد تقديم النجم الأرجنتيني المتوج بكأس العالم ضد فريق كروس أسول المكسيكي وسط تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها ديفيد بيكهام حول إمكانية تأجيل الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الأمريكي.

وقال بيكهام أحد الشركاء في ملكية النادي الأمريكي في تصريحاته لشبكة "ESPN Argentina": "لا نعرف إذا كان ليو سيلعب المباراة أم لا، يجب أن يكون جاهزاً قبل العودة للمباريات مرة أخرى" مضيفاً أنه من الضروري حماية ميسي والتأكد من جاهزيته، لأنه كان في إجازة ووصل لتوّه إلى ميامي ويبدو في حالة جيدة، لكن القرار في النهاية يعود له وللمدرّب "تاتا مارتينو"

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بيعت بعض التذاكر بـ 110 آلاف دولار

وبحسب سي أن أن بلغت تكلفة بعض تذاكر أول مباراة يتوقع رؤية ميسي فيها غداً الجمعة بقميص ناديه الجديد نحو 110 آلاف دولار، حيث تعتبر من بين أغلى أسعار التذاكر المسجلة على الإطلاق لفريق في دوري "أم أل أس" الأمريكي لكرة القدم.

إلا أن موقع بيع تذاكر المباريات الرياضية " Vivid Seats" في أمريكا أوضح إمكانية شراء تذاكر أرخص بكثير متاحة لمباراة الجمعة، إذ يبلغ متوسط الأسعار 487 دولاراً لمشاهدة مباراة الفريق ضد فريق كروس أسول المكسيكي.

ووقّع النجم العالمي عقداً مع إنتر ميامي يربطه بنادي الدوري الأمريكي حتى 2025، ووصف ميسي شعوره بعد انضمامه للنادي الجديد قائلاً "أنا متحمس جداً لبدء هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي وفي الولايات المتحدة، هذه فرصة رائعة ومعاً سنواصل بناء هذا المشروع الجميل".