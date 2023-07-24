شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفوا على ترتيب الدول العربية حسب استهلاكها للكحول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرفوا على ترتيب الدول العربية حسب استهلاكها للكحول

مع الاحتفال بأعياد الميلاد المسيحية تتجه الأنظار لتقارير منظمة الصحة العالمية للتعرف على وضع استهلاك الكحول (الخمور والجعة).

وترسم الأرقام الرسمية للمنظمة أرقاما جديرة بالاهتمام، تعيد النظر في كثير من الانطباعات الخاطئة حول بعض الشعوب التي توصف بأنها (كحولية)!

اقراء ايضاً :

التونسي يستهلك ضعف الألماني والإيراني يتقدم على الروسي!

وأبرز تلك الحقائق التي تغيرها أو تؤكدها التقارير التي عنيت برصد الاستهلاك الكحولي حول العالم:

- 48 بالمائة من سكان العالم لم يسبق لهم ترشف ولو قطرة مسكرات

- على خلاف المتعارف عليه يأتي الروس والألمان خلف الكثير من الجنسيات الأخرى المسلمة من حيث استهلاك الخمور مثل الأفارقة والإيرانيين.

- يستهلك التونسي مثلا تقريبا ضعف ما يستهلكه الألماني

- يتقدم اللائحة المواطن التشادي بمعدل نحو 34 لترا في السنة، فيما لا يتجاوز معدل استهلاك الألماني 14.7 لترا في السنة

- تتقدم الدول الإفريقية اللائحة حيث تصل النسبة في تشاد 33.9 لترا غامبيا 30.9 لترا مالي 29.3 لترا ناميبيا 27.7 لترا

- يتقدم كل من المواطن الهندي بمعدل 28.7 لترا وكذلك الإيراني 24.8 لترا المواطن الروسي بمعدل 22.3 لترا

الإمارات العربية المتحدة وتونس أولاً

أما بالنسبة إلى الدول العربية واستنادا لآخر تقرير من منظمة الصحة العالمية فقد جاء الترتيب على النحو التالي:

يبلغ معدل استهلاك الكحول لكل ساكن في الإمارات العربية المتحدة 32.8 بالمائة، لكن التقرير يشير إلى أن الغالبية القصوى من السكان هم من الأجانب المهاجرين وأن نسبة كبيرة منهم من غير المسلمين.

أما في تونس، التي لا تتجاوز فيها نسبة المهاجرين 2 بالمائة فيبلغ معدل استهلاك الفرد 26.2 لترا مما يجعل التونسي متقدما على جميع جيرانه بمن فيهم الأوروبيون مثل الفرنسيين والإيطاليين والإسبان وحتى الروس والألمان.

وليبيا والكويت أخيرا!

وفيما يلي ترتيب الدول العربية حسب استهلاكها للكحول.. وهو ترتيب يخالف كل التوقعات بلا شك... ولا ندري إذا كان يأخذ بعين الاعتبار الاستهلاك السري للكحول في الدول التي يمنع فيها رسميا:

- الإمارات العربية المتحدة: 32.8 لتراً

- تونس:26.2 لتراً

- السودان: 24.10 لترا

- لبنان: 23.9 لترا

- قطر: 22.7 لترا

- البحرين: 21.2 لترا

- المغرب: 17.10

- سوريا: 16.3 لترا

- سلطنة عمان: 15.5 لترا

- الأردن: 15.2 لترا

- الجزائر: 10.9 لترا

- العراق : 9.1 لترا

- اليمن : 6.10 لترا

- مصر: 6 لترات

- موريتانيا: 4.8 لترا

- السعودية: 3.9 لترا

- ليبيا : 2.5 لترا

- الكويت: 1.3.